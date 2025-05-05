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Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое

Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое В январе-апреле этого года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 27 млрд 125,237 млн манатов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
5 мая 2025 г. 16:31
Оборот Бакинской фондовой биржи вырос более чем вдвое

В январе-апреле этого года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 27 млрд 125,237 млн манатов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За последний год число заключенных сделок увеличилось в 2,2 раза - до 9 694 единиц.

На долю операций репо пришлось 83,8% оборота БФБ или 22 млрд 728,231 млн манатов, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам увеличилась на 16,5% и составила 3 млрд 272,348 млн манатов, а стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла на 68,1% - до 1 млрд 124,657 млн манатов.

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