Оборот Бакинской фондовой биржи возрос в 2,4 раза

За последний год количество сделок увеличилось на 54,4% и составило 582

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь текущего года составила 1 614,51 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество сделок увеличилось на 54,4% и составило 582.

На государственные ценные бумаги пришлось 1 316,36 млн манатов или 81% оборота БФБ, что в 6,1 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг сократилось примерно на 83,4% и составила 65,987 млн манатов, РЕПО – в 4,4 раза - до 232,162 млн манатов.