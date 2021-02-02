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Оборот Бакинской фондовой биржи возрос в 2,4 раза

Оборот Бакинской фондовой биржи возрос в 2,4 раза За последний год количество сделок увеличилось на 54,4% и составило 582
Финансы
2 февраля 2021 г. 18:09
Оборот Бакинской фондовой биржи возрос в 2,4 раза

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь текущего года составила 1 614,51 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество сделок увеличилось на 54,4% и составило 582.

На государственные ценные бумаги пришлось 1 316,36 млн манатов или 81% оборота БФБ, что в 6,1 раза больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг сократилось примерно на 83,4% и составила 65,987 млн манатов, РЕПО – в 4,4 раза - до 232,162 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 2,4 dəfə artıb

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