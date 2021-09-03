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Оборот Бакинской фондовой биржи возрос на 50%

Оборот Бакинской фондовой биржи возрос на 50% Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-август текущего года составила 10 690,7 млн манатов.
Финансы
3 сентября 2021 г. 11:07
Оборот Бакинской фондовой биржи возрос на 50%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-август текущего года составила 10 690,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 49,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось в 2,3 раза и составило 7 457.

На государственные ценные бумаги пришлось 5 877,4 млн манатов или 55% оборота БФБ, что на 26,1% больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг сократилась примерно в 5,2 раза и составила 274,007 млн манатов, сделок репо возросла в 4,2 раза - до 4 539,3 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 50% artıb

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