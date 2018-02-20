Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился почти вдвое

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2018 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 2 049 064 328 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 94,45% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За год количество сделок увеличилось на 73,04%, до 9 152.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 965 803 079 манатов или 47,1% оборота фондовой биржи. Это в 2,6 раза превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 25,7 раза, до 1 022 675 252 манатов, по акциям сократился в 26,6 раза, до 22 566 132 манатов, по облигациям – на 36,7%, до 26 077 436 манатов. Объем операций REPO в прошлом месяце составил 11 942 431 манатов.