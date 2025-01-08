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Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился почти в 3 раза

Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился почти в 3 раза Общий объем сделок на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2024 году составил 71 млрд 156,813 млн манатов, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
8 января 2025 г. 16:54
Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился почти в 3 раза

Общий объем сделок на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2024 году составил 71 млрд 156,813 млн манатов, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, количество сделок за год выросло в 5,6 раза, достигнув 71 730.

На операции РЕПО пришлось 85,6% общего оборота или 60 млрд 922,248 млн манатов, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Сделки с государственными ценными бумагами сократились на 6,4%, составив 7 млрд 864,405 млн манатов, тогда как с корпоративными ценными бумагами выросли на 53,4%, до 2 млрд 370,16 млн манатов.

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