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Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился на 19%

Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился на 19% В январе-июле текущего года общая стоимость контрактов, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 9 млрд 777,082 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на данные БФБ, это на 18,8% больше, ч
Финансы
3 августа 2023 г. 12:00
Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился на 19%

В январе-июле текущего года общая стоимость контрактов, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 9 млрд 777,082 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные БФБ, это на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество контрактов, заключенных за последний год, увеличилось на 27,9% и составило 6515.

41,2% оборота БФБ, или 4 млрд 26,66 млн манатов, пришлись на государственные ценные бумаги. Это на 11,5% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась примерно на 32,1% и составила 761,581 млн манатов, стоимость сделок РЕПО увеличилась примерно на 60,7% и составила 4 млрд 988 841 млн манатов.

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Версия на английском языке Turnover of Baku Stock Exchange up 19%
Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 19 % artıb

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