Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился более чем вдвое

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 7 978,213 млн манатов, что означает рост в 2,2 раза в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, за год количество сделок увеличилось на 69,5%, до 59 968.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 3 685,709 млн манатов или 46,2% оборота фондовой биржи. Это на 14,9% превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценных бумагам вырос в 7,9 раза, до 3019,096 млн манатов, по акциям – в 24,8 раза, до 667,82 млн манатов, по облигациям – в 11 раз, до 594,012 млн манатов, операциям REPO – в 7,9 раза, до 11,577 млн манатов.