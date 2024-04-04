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Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился более чем вдвое

Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился более чем вдвое В январе-марте этого года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 7 млрд 548,98 млн манатов.
Финансы
4 апреля 2024 г. 13:52
Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился более чем вдвое

В январе-марте этого года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 7 млрд 548,98 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок увеличилось на 16,8% и составило 3 132.

На государственные ценные бумаги пришлось 29,15% оборота БФБ или 2 млрд 200,357 млн манатов. Это в 2,1 раза больше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла на 61,1% и составила 468,381 млн манатов, стоимость операций РЕПО увеличилась в 2,5 раза и составила 4 млрд 880,242 млн манатов.

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