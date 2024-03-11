Оборот Бакинской фондовой биржи увеличился более чем вдвое

Общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), составила 5 млрд 303,733 млн манатов в январе-феврале этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные БФБ, это в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Количество заключенных за год сделок увеличилось на 18,9% до 2 274.

65,5% оборота БФБ или 3 млрд 473,124 млн манатов пришлись на сделки репо. Это в 2,9 раза больше в годовом выражении.

За отчетный период стоимость сделок по государственным ценным бумагам выросла на 64,4% до 1 510, 977 млн манатов, а стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла в 4 раза до 319,632 млн манатов.