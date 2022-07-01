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Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 4%

Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 4% Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-июнь текущего года составила 7 949,54 млн манатов.
Финансы
1 июля 2022 г. 14:58
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 4%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-июнь текущего года составила 7 949,54 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок сократилось на 15,4%, составив 4 620.

На государственные ценные бумаги пришлось 4 448,457 млн манатов или 62,2% оборота БФБ. Это на 13,9% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла в 2,6 раза, до 524,27 млн манатов, по операциям РЕПО – на 1,6%, до 2 976,813 млн манатов.

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Версия на английском языке Baku Stock Exchange turnover drops 4%
Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 4 % azalıb

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