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Report Georgia

Оборот "Бакинской фондовой биржи" сократился на 36%

Оборот "Бакинской фондовой биржи" сократился на 36% Оборот "Бакинской фондовой биржи" сократился на 36%
Финансы
6 июля 2020 г. 17:28
Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 36%

В январе-июне этого года в ЗАО "Бакинская фондовая биржа" общая стоимость заключенных сделок по всем финансовым инструментам составила 4 742,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на биржу, это на 35,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За прошедшие 6 месяцев число заключенных сделок сократилось на 8,7% и составило 2 199.

На долю государственных ценных бумаг пришлось 62,5% оборота Бакинской фондовой биржи или 2 963,7 млн манатов. Это на 55,5% меньше в годовом исчислении.

За отчетный период стоимость сделок по рынку корпоративных ценных бумаг выросла примерно в 3,4 раза и составила 1 019,6 млн манатов, по операциям РЕПО - примерно на 73,5% и составила 759,4 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 36% azalıb

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