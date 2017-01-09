Оборот Бакинской фондовой биржи сократился на 33%

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В 2016 году на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 5 696 130 999,07 маната, что на 32,63% меньше, чем в 2015 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Согласно отчету, за отчетный период рынок государственных ценных бумаг вырос в 40,2 раза – до 836,2 млн манатов. Из них на долю гособлигаций министерства финансов пришлось 567,4 млн манатов, нот Центробанка - 268,8 млн манатов.

Долевой рынок сократился на 57,8% - до 118,0 млн манатов, рынок долговых инструментов - в 6,1 раза, составив 299,3 млн манатов.