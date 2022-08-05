Оборот "Бакинской фондовой биржи" сократился на 13%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-июль текущего года составила 8 млрд 230,6 млн манатов.
Как сообщает
За последний год количество заключенных сделок сократилось на 21 процент, составив 5 094.
На государственные ценные бумаги пришлось 4 млрд 548,796 млн манатов или 55,3 процента оборота БФБ. Это на 17,7 процента меньше, чем годом ранее.
За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла в 2,7 раза, до 576,559 млн манатов, а по операциям РЕПО - сократилась на 16,7 процента, до 3 млрд 105,27 млн манатов.