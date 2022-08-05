Оборот "Бакинской фондовой биржи" сократился на 13%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-июль текущего года составила 8 млрд 230,6 млн манатов.

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-июль текущего года составила 8 млрд 230,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 13,1 процента меньше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок сократилось на 21 процент, составив 5 094.

На государственные ценные бумаги пришлось 4 млрд 548,796 млн манатов или 55,3 процента оборота БФБ. Это на 17,7 процента меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла в 2,7 раза, до 576,559 млн манатов, а по операциям РЕПО - сократилась на 16,7 процента, до 3 млрд 105,27 млн манатов.