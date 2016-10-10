Оборот Бакинской фондовой биржи сократился более чем в два раза

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь 2016 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 3 669 929 653,92 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, наблюдается резкое сокращение объема сделок (-2,1 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель был равен 7 541 778 843,57 манатов.

За отчетный период рынок государственных ценных бумаг вырос в 19,2 раз - с 19 777 808,9 до 380 109 643,9 манатов. Долевой рынок сократился в 5,8 раз - со 156 267 956,9 до 26 933 165,9 манатов, рынок долговых инструментов - в 29,9 раз - с 1 576 045 828,29 до 52 737 534,44 манатов.