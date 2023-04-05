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Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 35%

Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 35% В январе-марте этого года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 3 млрд 292,563 млн манатов.
Финансы
5 апреля 2023 г. 12:42
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 35%

В январе-марте этого года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 3 млрд 292,563 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 35,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок снизилось на 5,4% и составило 2 681.

На государственные ценные бумаги пришлось 31,7% оборота БФБ или 1 млрд 44,899 млн манатов. Это на 61,8% или в 2,6 раза меньше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла на 29,6% - до 290,782 млн манатов, стоимость операций репо снизилась на 8,5% - до 1 млрд 956,882 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 35 % azalıb

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