Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 35%

В январе-марте этого года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 3 млрд 292,563 млн манатов.

В январе-марте этого года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 3 млрд 292,563 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 35,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок снизилось на 5,4% и составило 2 681.

На государственные ценные бумаги пришлось 31,7% оборота БФБ или 1 млрд 44,899 млн манатов. Это на 61,8% или в 2,6 раза меньше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла на 29,6% - до 290,782 млн манатов, стоимость операций репо снизилась на 8,5% - до 1 млрд 956,882 млн манатов.