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Оборот "Бакинской фондовой биржи" снизился на 23%

Оборот "Бакинской фондовой биржи" снизился на 23% В январе-сентябре текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 9 146,107 млн манатов.
Финансы
4 октября 2022 г. 10:43
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 23%

В январе-сентябре текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 9 146,107 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 23,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,

За последний год количество заключенных сделок сократилось на 25,5% и составило 6 207.

На государственные ценные бумаги пришлось 4 908,121 млн манатов или 53,7% оборота БФБ. Это на 20,9% меньше в годовом сравнении.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла примерно в 2,3 раза и составила 755,265 млн манатов, стоимость сделок репо снизилась примерно на 35,6% - до 3 482,720 млн манатов.

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Версия на английском языке Baku Stock Exchange turnover down 23%
Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 23% azalıb

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