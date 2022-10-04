Оборот "Бакинской фондовой биржи" снизился на 23%

В январе-сентябре текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 9 146,107 млн манатов.

В январе-сентябре текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 9 146,107 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 23,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,

За последний год количество заключенных сделок сократилось на 25,5% и составило 6 207.

На государственные ценные бумаги пришлось 4 908,121 млн манатов или 53,7% оборота БФБ. Это на 20,9% меньше в годовом сравнении.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла примерно в 2,3 раза и составила 755,265 млн манатов, стоимость сделок репо снизилась примерно на 35,6% - до 3 482,720 млн манатов.