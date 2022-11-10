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Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 20%

Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 20% Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-октябрь текущего года составила 10 465,9 млн манатов.
Финансы
10 ноября 2022 г. 11:34
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 20%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-октябрь текущего года составила 10 465,9 млн манатов.

Это на 19,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За последний год количество заключенных сделок снизилось на 18,1% и составило 7 559.

На государственные ценные бумаги пришлось 5 617,3 млн манатов или 53,7% оборота БФБ. Это на 14,55% меньше, чем год назад.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла почти в 2,4 раза и составила 993,3 млн манатов, стоимость сделок по операциям РЕПО снизилась примерно на 36,25% и составила 3 855,4 млн манатов.

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Версия на английском языке Baku Stock Exchange turnover down 20%
Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 20 % azalıb

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