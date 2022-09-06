Оборот "Бакинской фондовой биржи" снизился на 19%

В январе-августе текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 8 млрд 637,301 млн манатов.

В январе-августе текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 8 млрд 637,301 млн манатов.

Это на 19,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За последний год количество заключенных сделок сократилось на 25,8% и составило 5 534.

На государственные ценные бумаги пришлось 4 млрд 735,371 млн манатов или 54,8% оборота БФБ. Это на 19,4% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла примерно в 2,3 раза и составила 621,05 млн манатов, стоимость сделок репо снизилась примерно на 27,7% - до 3 млрд 280,879 млн манатов.