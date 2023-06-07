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Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 15%

Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 15% В январе-мае текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 6 млрд 334,402 млн манатов.
Финансы
7 июня 2023 г. 13:05
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 15%

В январе-мае текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) составила 6 млрд 334,402 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 14,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок выросло на 6,4% - до 4 452.

На государственные ценные бумаги пришлось 39,1% оборота БФБ или 2 млрд 477,222 млн манатов. Это на 40,1% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла примерно на 27,5% - до 562,320 млн манатов, стоимость операций репо увеличилась примерно на 16% - до 3 млрд 294,86 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 15 % azalıb

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