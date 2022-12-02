Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 12%

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-ноябрь текущего года составила 12 млрд 378,181 млн манатов.

Общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) за январь-ноябрь текущего года составила 12 млрд 378,181 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год количество заключенных сделок снизилось на 17,1% и составило 8 977.

На государственные ценные бумаги пришлось 6 млрд 686,834 млн манатов или 54% оборота БФБ. Это на 2,4% меньше в годовом сравнении.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг выросла почти на 95,7% и составила 1 млрд 274,576 млн манатов, стоимость сделок по операциям РЕПО снизилась примерно на 33,5% и составила 4 млрд 416,77 млн манатов.