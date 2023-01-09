Оборот Бакинской фондовой биржи снизился более чем на 2%

В 2022 году общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 14 млрд 947,985 млн манатов

В 2022 году общая стоимость сделок, заключенных по всем финансовым инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 14 млрд 947,985 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Фондовую биржу, это на 2,3% меньше, чем в 2021 году.

Количество контрактов, заключенных за последний год, снизилось на 11,2% до 10 501.

55,6% оборота БФБ или 8 млрд 312,835 млн манатов пришлось на государственные ценные бумаги. Это на 14,1% больше, чем годом ранее.

За отчетный период стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг увеличилась примерно на 92,8% до 1 млрд 574,691 млн манатов, стоимость сделок репо снизилась примерно на 29,7% до 5 млрд 060,458 млн манатов.