​Оборот Бакинской фондовой биржи резко сократился

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2016 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 332 138 667,83 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это в 11,5 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем сделок был равен 3 824 311 405,73 манатов.

За этот период рынок государственных ценных бумаг вырос в 4,7 раз - с 14 914 881,15 до 69 326 841,05 манатов. Долевой рынок сократился в 4 раза - с 22 001 097,21 до 5 547 428,41 манатов, рынок долговых инструментов сократился в 33 раза - с 452 175 136,78 до 13 646 642,07 манатов.