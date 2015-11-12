​Оборот Бакинской фондовой биржи резко сократился

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре текущего года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 7 955,397 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, за этот период рынок государственных ценных бумаг сократился в 26,4 раза - до 20,5 млн. манатов. Долевой рынок сократился более чем в 3 раза - до 276,1 млн. манатов, рынок долговых инструментов - на 37,4% - до 1,647 млрд. манатов.

В то же время рынок производных финансовых инструментов за этот период вырос в 2,6 раза и составил 5,893 млрд. манатов.