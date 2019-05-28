В ЕС вводятся в обращение обновленные банкноты в 100 и 200 евро

В странах Евросоюза с 28 мая вводятся в обращение обновленные банкноты в 100 и 200 евро.

Как передает Report, об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на Европейский центральный банк.

Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но их дизайн немного изменился. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро.

Кроме того, банкноты снабжены дополнительными элементами защиты: на них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Они также содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты.

Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение. Обновленная банкнота в 500 евро не появится в обращении, так как в конце 2018 года старую версию перестали выпускать. Использование старых банкнот будет продолжено до их естественного вывода из обращения.