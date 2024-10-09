Обнародованы условия включения в реестр профессиональных участников страхового рынка Азербайджана

13:21

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Порядок ведения реестра профессиональных участников страхового рынка".

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Казымов подписал новое постановление.

Согласно документу, страховщики и страховые брокеры будут включены в реестр с даты получения лицензии на деятельность, а актуарии - после прохождения аттестации и получения актуарного свидетельства.

Независимые эксперты, являющиеся юридическими лицами, осуществляющие вспомогательную деятельность в сфере страхования, иностранные страховые брокеры и их представительства в Азербайджане будут включены в реестр с даты вступления в силу решения о включении в реестр.

Независимые эксперты, являющиеся физическими лицами, будут включены в реестр по направлению, указанному в сертификате независимого эксперта.

Центральный банк рассматривает документы участников страхового рынка в течение 30 дней со дня их подачи.

Кроме того, определены случаи для исключения из реестра профессиональных участников страхового рынка.