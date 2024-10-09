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Обнародованы условия включения в реестр профессиональных участников страхового рынка Азербайджана

Обнародованы условия включения в реестр профессиональных участников страхового рынка Азербайджана 13:21
Финансы
9 октября 2024 г. 13:35
Обнародованы условия включения в реестр профессиональных участников страхового рынка Азербайджана

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Порядок ведения реестра профессиональных участников страхового рынка".

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Казымов подписал новое постановление.

Согласно документу, страховщики и страховые брокеры будут включены в реестр с даты получения лицензии на деятельность, а актуарии - после прохождения аттестации и получения актуарного свидетельства.

Независимые эксперты, являющиеся юридическими лицами, осуществляющие вспомогательную деятельность в сфере страхования, иностранные страховые брокеры и их представительства в Азербайджане будут включены в реестр с даты вступления в силу решения о включении в реестр.

Независимые эксперты, являющиеся физическими лицами, будут включены в реестр по направлению, указанному в сертификате независимого эксперта.

Центральный банк рассматривает документы участников страхового рынка в течение 30 дней со дня их подачи.

Кроме того, определены случаи для исключения из реестра профессиональных участников страхового рынка.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrə daxil edilməsi şərtləri açıqlanıb

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