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Обнародованы предлагаемые изменения в проект бюджета на следующий год

Обнародованы предлагаемые изменения в проект бюджета на следующий год В законопроект "О государственном бюджете на 2024 год" внесены некоторые изменения.
Финансы
1 декабря 2023 г. 13:08
Обнародованы предлагаемые изменения в проект бюджета на следующий год

В законопроект "О государственном бюджете на 2024 год" внесены некоторые изменения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"По разделу жилищного и коммунального хозяйства число 364 миллиона 783 тысячи 119 манатов будет заменено на 367 миллионов 83 тысячи 119 манатов, по разделу сельского хозяйства число 1 миллиард 109 миллионов 893 тысячи 587 манатов будет заменено на 1 миллиард 102 миллиона 593 тысячи 587 манатов, по разделу охраны окружающей среды число 376 миллионов 822 тысячи 901 манат будет заменено на 376 миллионов 872 тысячи 901 манат, по разделу расходов, не относящемуся к основному разделу, число 1 миллиард 392 миллиона 674 тысячи 201 манат будет заменено на 1 миллиард 390 миллионов 324 тысячи 201 манат", - отметил он.

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