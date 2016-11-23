Обнародованы параметры эмиссии облигаций АИФ

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны дополнительные параметры эмиссии облигаций ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ). Об этом заявили Report в АИФ.

Напомним, что Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала проспект эмиссии 50 тыс. бездокументарных, процентных, обеспеченных ипотечных облигаций номиналом 1 000 манатов.

По информации, срок обращения ценных бумаг составит 3 600 дней (10 лет), доходность – 3% годовых. Проценты будут выплачиваться каждые 180 дней. В качестве андеррайтера размещения ценных бумаг выступит Инвестиционная компания PASHA Capital.

"Хотя в нынешних условиях доходность в 3% годовых для облигаций в национальной валюте считается низкой, думаем, что мы сможем с легкостью реализовать их. Их скупят коммерческие банки и страховые компании. Кроме того, нет никаких ограничений в приобретении их физическими лицами", - сообщили в фонде.