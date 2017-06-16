Обнародованы основные причины резкого удешевления биткоинов

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Цена на биткоин после достижения на этой неделе рекордной отметки в 3 000 долларов резко снизилась более чем на 30% - до 2 050 долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, причиной тому стали три фактора.

Первая причина в том, что, по сообщению CNBC, на этой неделе атакам хакеров подверглись несколько крупнейших криптовалютных бирж. Например, крупнейшая "долларовая" Bitfinex сообщила о DDOS-атаках, которые совпали с ростом траффика, связанного с активизацией торговли на фоне резкого роста курсов цифровых валют.

Второй причиной стала информация о том, что 1 августа биткоин-платформа пройдет через обновление протокола (BIP148), которое призвано разрешить споры о "правильном" размере "блока". Предполагается, что это событие будет способствовать адаптации биткоина к растущей популярности, снижению комиссий и ускорению транзакций. Отмечается, что любой апгрейд сопряжен с определенными рисками, поэтому мнения биткоин-сообщества разделились, что негативно сказалось на ценах самой криптовалюты.

Еще одной причиной является упоминание биткоина в законопроекте по борьбе с отмыванием денег. Американские сенаторы внесли законопроект, в соответствие с которым под регулирование попадают электронные кошельки, предоплаченные сотовые телефоны и другие "хранилища электронных валют", содержащие эквивалент 10 000 долларов. Если этот закон вступит в силу, то люди будут вынуждены при въезде и нахождении на территории США отчитываться о своих запасах и транзакциях криптовалют, что резко снизит их привлекательность в качестве анонимного платежного средства. Ожидается, что аналогичные законы будут приняты и в других странах, например, в Южной Корее и Малайзии.