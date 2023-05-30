Обнародованы основные параметры обновленных расходов госбюджета Азербайджана

Расходы пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год прогнозируются в размере 36 568,8 млн манатов, что на 3215,5 млн манатов или 9,6% больше утвержденного показателя, и на 4 504,2 млн манатов или 14% больше фактического исполн

Расходы пересмотренного государственного бюджета Азербайджана на 2023 год прогнозируются в размере 36 568,8 млн манатов, что на 3 215,5 млн манатов или 9,6% больше утвержденного показателя, и на 4 504,2 млн манатов или 14% больше фактического исполнительного показателя 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, текущие расходы, включенные в структуру расходов бюджета, составляют до 60,3% от общих расходов, или 22 039,3 млн манатов (на 681,7 млн манатов или на 3% меньше утвержденного показателя), капитальные расходы - до 36,5% от общих расходов, или 13 347 млн манатов (на 3 719,7 млн манатов или на 38,6% больше утвержденного показателя).

Соответственно удельный вес капитальных расходов в составе государственного бюджета увеличится на 7,7 процентных пункта, удельный вес расходов, связанных с обслуживанием государственного долга, увеличится на 0,2 процентных пункта, а удельный вес текущих расходов уменьшится на 7,9 процентных пункта.

Пересмотренный государственный бюджет на 2023 год предусматривает увеличение местных доходов и расходов на 7,7 млн манатов или на 1 процент в размере 764,7 млн манатов и 777 млн манатов соответственно, а финансовая помощь, выделяемая из централизованных расходов государственного бюджета на регулирование местных доходов и расходов (12,3 млн манатов), предусмотрена на утвержденном уровне.