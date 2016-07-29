Обнародованы итоговые цифры по застрахованным вкладам в закрывшихся банках Азербайджана

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Итоговая сумма компенсированных вкладов 4 банков - Parabank, Zaminbank, Kredobank и Dekabank, лицензия которых была аннулирована Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР), составила 110,714 млн. манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда страхования вкладов (ADİF).
Напомним, что исполнительный директор фонда Азад Джавадов на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что эта сумма составляет около 127 млн. манатов. После проведенных уточнений выяснилось, что общая сумма компенсируемых вкладов меньше на 17 млн. манатов:
|Банк
|Общие вклады
физических лиц
(млн. манатов)
|Застрахованные вклады
(млн. манатов)
|Компенсированные вклады
(млн. манатов)
|Число застрахованных
вкладчиков
|1
|Parabank
|87,619
|61,949
|43,788
|18 970
|2
|Zaminbank
|53,632
|53,631
|36,350
|10 742
|3
|Kredobank
|30,206
|20,956
|27,768
|4 542
|4
|Dekabank
|5,585
|3,767
|2,807
|133
Отметим, что в связи с возникшей разницей исполнительный директор ADİF А.Джавадов сделает сегодня официальное заявление.
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook