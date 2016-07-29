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    Обнародованы итоговые цифры по застрахованным вкладам в закрывшихся банках Азербайджана

    Итоговая сумма компенсированных вкладов Parabank, Zaminbank, Kredobank и Dekabank составила 110,7 млн. манатов

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Итоговая сумма компенсированных вкладов 4 банков - Parabank, Zaminbank, Kredobank и Dekabank, лицензия которых была аннулирована Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР), составила 110,714 млн. манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда страхования вкладов (ADİF).

    Напомним, что исполнительный директор фонда Азад Джавадов на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что эта сумма составляет около 127 млн. манатов. После проведенных уточнений выяснилось, что общая сумма компенсируемых вкладов меньше на 17 млн. манатов:

     БанкОбщие вклады 
    физических лиц 
    (млн. манатов)    		Застрахованные вклады 
    (млн. манатов)    		Компенсированные вклады 
    (млн. манатов)    		Число застрахованных
    вкладчиков
    1Parabank87,61961,94943,78818 970
    2Zaminbank53,63253,63136,35010 742
    3Kredobank30,20620,95627,7684 542
    4Dekabank5,5853,7672,807133

    Отметим, что в связи с возникшей разницей исполнительный директор ADİF А.Джавадов сделает сегодня официальное заявление.

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