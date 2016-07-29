Обнародованы итоговые цифры по застрахованным вкладам в закрывшихся банках Азербайджана

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Итоговая сумма компенсированных вкладов 4 банков - Parabank, Zaminbank, Kredobank и Dekabank, лицензия которых была аннулирована Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР), составила 110,714 млн. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда страхования вкладов (ADİF).

Напомним, что исполнительный директор фонда Азад Джавадов на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что эта сумма составляет около 127 млн. манатов. После проведенных уточнений выяснилось, что общая сумма компенсируемых вкладов меньше на 17 млн. манатов:

Банк Общие вклады

физических лиц

(млн. манатов) Застрахованные вклады

(млн. манатов) Компенсированные вклады

(млн. манатов) Число застрахованных

вкладчиков 1 Parabank 87,619 61,949 43,788 18 970 2 Zaminbank 53,632 53,631 36,350 10 742 3 Kredobank 30,206 20,956 27,768 4 542 4 Dekabank 5,585 3,767 2,807 133

Отметим, что в связи с возникшей разницей исполнительный директор ADİF А.Джавадов сделает сегодня официальное заявление.