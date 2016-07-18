​Обнародованы доходы и расходы Госнефтефонда

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь 2016 года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 3 991,0 млн. манатов, бюджетные расходы - 2 256,7 млн. манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, в первом полугодии доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 3 689,5 млн. манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 3 680,6 млн. манатов, бонусные выплаты - 0,1 млн. манатов, транзитные доходы – 8,8 млн. манатов.

За отчетный период ГНФАР заработал на управлении средствами 301,5 млн. манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2016 год составил 1 760,0 млн. манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 55,2 млн. манатов, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 19,6 млн. манатов, проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 35,3 млн. манатов.

За отчетный период на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" выделено 9,2 млн. манатов, на реализацию проекта Южного газового коридора - 241,9 млн. манатов, финансирование доли Азербайджана в проекте строительства нефтеперерабатывающего завода STAR - 127,0 млн. манатов. За 2016 год связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 8,5 млн. манатов.

Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 65,4 млн. манатов.