​Обнародованы доходы и расходы Госнефтефонда Азербайджана за 2015 год

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ За 2015 год бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 7 721,1 млн. манатов, бюджетные расходы - 9 187,7 млн. манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за 2015 год доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 7 385,5 млн. манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 7 369,6 млн. манатов, счет акр выплаты - 2,2 млн. манатов, бонусные выплаты - 2,1 млн. манатов, транзитные доходы -11,6 млн. манатов.

За отчетный период ГНФАР заработал от управления средствами 335,6 млн. манатов. Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 23 217,8 млн. манатов.

За отчетный период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2015 год составил 8 130,0 млн. манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 150 млн. манатов, на проект реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 90,0 млн. манатов. ГНФАР выделил 61,5 млн. манатов на проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" - 35,5 млн. манатов. На реализацию проекта "Южный газовый коридор" выделено 692,8 млн. манатов.

Отметим, что за 2015 год связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 27,9 млн. манатов.