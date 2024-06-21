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Обнародованы детали предлагаемых поправок в бюджет ГНФАР  

Обнародованы детали предлагаемых поправок в бюджет ГНФАР   Поправки, предлагаемые в бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2024 год предусматривают рост доходов и расходов.
Финансы
21 июня 2024 г. 15:59
Обнародованы детали предлагаемых поправок в бюджет ГНФАР  

Поправки, предлагаемые в бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2024 год предусматривают рост доходов и расходов.

Об этом сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report.

Согласно информации, доходы ГНФАР на 2024 год предлагается увеличить от утвержденного прогноза на 2 млрд 36 млн манатов или на 16,9 % - до 14 млрд 109,2 млн манатов расходы - на 4,7 млн манатов или на 0,03 % - до 12 млрд 904,9 млн манатов.

В структуре доходов фонда, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2024 году увеличатся на 25,2 % от первоначального прогноза до 10 млрд 197,6 млн манатов.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, теперь прогнозируются в размере 775,9 млн манатов (рост на 1,1% от первоначального прогноза), транзитные доходы прогнозируются в размере 0,2 млн манатов (спад в 142 раза).

По остальным статьям доходов изменений не ожидается.

В структуре расходов фонда на 2024 год, предлагается увеличить только расходы на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг. на 14,1% - до 38,2 млн манатов .

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