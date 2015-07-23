​Обнародованы бюджетные доходы и расходы ГНФАР за первое полугодие

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 4 054,0 млн. манатов, бюджетные расходы - 4 042,1 млн. манатов.

Об этом Report сообщили в ГНФАР.

По информации, за первое полугодие 2015 года доходы фонда на нефтегазовых контрактах составили 3 812,1 млн. манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 3 802,1 млн. манатов, счет акр выплаты - 2,2 млн. манатов, бонусные выплаты - 2,1 млн. манатов, транзитные доходы - 5,7 млн. манатов.

За отчетный период доходы ГНФАР от управления средствами составили 241,9 млн. манатов. Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 8 013,4 млн. манатов.