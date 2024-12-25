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Обнародовано число страховых договоров, заключенных по линии ИКГФ

Обнародовано число страховых договоров, заключенных по линии ИКГФ В 2022-2024 годах через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) было заключено более 17 750 договоров страхования жизни и 40 661 договор страхования имущества.
Финансы
25 декабря 2024 г. 10:57
Обнародовано число страховых договоров, заключенных по линии ИКГФ

В 2022-2024 годах через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) было заключено более 17 750 договоров страхования жизни и 40 661 договор страхования имущества.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента ипотечного кредитования фонда Расим Абдуллаев на семинаре "Жилищное финансирование и инструменты поддержки предпринимательства".

Кроме того, по его словам, за последние 3 года было оценено в общей сложности 16,4 тыс. объектов недвижимости по ипотечным кредитам, выданным за счет средств Фонда.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu sığorta müqavilələrinin sayını açıqlayıb

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