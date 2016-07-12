Обнародовано число предпринимателей, воспользовавшихся услугой факторинга в Азербайджане

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Факторинговыми услугами, представленными Caspian Development Bank (CDB Bank) на рынке Азербайджана два месяца назад, в основном пользуются производители продовольственных товаров.

Об этом сообщил Report директор департамента развития бизнеса банка Санан Гасанов.

По его словам, речь идет о производителях сладостей и питьевой воды: "Услугами факторинга пользуются в основном производители кондитерских изделий и питьевой воды, а также дистрибьютеры продовольственных товаров".

Представитель банка сообщил, что пока за новой банковской услугой не обращались клиенты из регионов: "Пока услуга охватывает бизнесменов Баку, Сумгайыта, а также Абшеронского района. Недавно открылся наш новый филиал в Барде, где мы планируем представить услугу факторинга".

По его словам, до сегодняшнего дня в банк обратилось за услугой факторинга 15 предпринимателей: "Из них 8 человек получили положительный ответ. Переговоры с остальными продолжаются. Хочется отметить, что финансовая поддержка не оказывается предпринимателям, имеющим негативную кредитную историю".

С.Гасанов также отметил, что хотя максимальный срок услуги факторинга составляет 90 дней, чаще всего предприниматели берут отсрочку платежа на 30 и 60 дней.