​Обнародована сумма внешнего государственного долга Азербайджана

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Внешний государственный долг Азербайджана на 1 апреля этого года составил 7 448,7 млн. долларов США (11 486,6 млн. манатов), отношение внешнего госдолга к ВВП - 21%.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, в структуру долга входят прямые обязательства государства и условные обязательства по привлеченным под госгарантии кредитам.

Так, 82,3% государственных заимствований привлечено у Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международного агентства сотрудничества Японии и других международных финансовых структур средств на финансирование различных проектов в стране, 17,7% средств привлечено посредством размещения ценных бумаг на международных финансовых рынках.