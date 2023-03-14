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Назван бюджет проектов по Рамочному документу ООН в Азербайджане

Назван бюджет проектов по Рамочному документу ООН в Азербайджане В 2022 году на реализацию проектов по Рамочному документу ООН в Азербайджане выделено 25,4 млн долларов США, бюджет на 2023 год составляет 32 млн долларов США.
Финансы
14 марта 2023 г. 13:09
Назван бюджет проектов по Рамочному документу ООН в Азербайджане

В 2022 году на реализацию проектов по Рамочному документу ООН в Азербайджане выделено 25,4 млн долларов США, бюджет на 2023 год составляет 32 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экономики Сахиб Мамедов заявил на заседании Совместного Руководящего комитета по реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы “(ПРООН), организованного министерством экономики и ООН.

По его словам, в рамках сегодняшнего мероприятия будет представлена обширная информация о проделанной работе в 2022 году, а также будут озвучены направления деятельности на этот год.

"Азербайджан придает особое значение международному сотрудничеству, стал ключевым игроком региональных и глобальных платформ. С 1992 года, с тех пор как мы являемся членами ООН, мы тесно сотрудничаем с учреждениями организации", - добавил С.Мамедов.

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