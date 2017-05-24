Обнародована сумма прямых инвестиций Азербайджана в Турцию за последние 16 лет

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ С 2002 по 1 апреля 2017 год прямые инвестиции в экономику Турции в общей сложности составили 141,1 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики Турции, за 16 лет 129,6 млрд долларов или 91,8% прямых инвестиций осуществлено 20-ю странами.

За анализируемый период прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 5,092 млрд долларов. Из них 4,987 млрд долларов или 97,9% осуществлено в период 2010-2017 гг. Таким образом, Азербайджан занимает 12-е место в списке стран, осуществивших прямые инвестиции в эту страну, а удельный вес Азербайджана в прямых инвестициях равен 3,6%.

Отметим, что первое место в списке занимает Голландия с инвестициями в 22,1 млрд долларов, на 2-м месте США, вложившие в Турцию 11,2 млрд долларов, на 3-м – Австрия с 9,8 млрд долларов. Россия заняла 11-е место (5,182 млрд долларов).