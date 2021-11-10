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Обнародована причина сокращения в Азербайджане расходов на соцзащиту и соцобеспечение

Обнародована причина сокращения в Азербайджане расходов на соцзащиту и соцобеспечение 11:38
Финансы
10 ноября 2021 г. 12:50
Обнародована причина сокращения в Азербайджане расходов на соцзащиту и соцобеспечение

Расходы госбюджета на социальную защиту и социальное обеспечение в Азербайджане в следующем году предусмотрены на 3,4% меньше утвержденного прогноза – на уровне 3,566 млрд. манатов.

По сообщению Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству

“Размер этих средств выше по сравнению с показателями 2020 года на 453 млн. манатов или 14,6%. Снижение по сравнению с утвержденным в этом году прогнозом роста связано с тем, что в следующем году произойдет увеличение взносов на обязательное государственное социальное страхование за счет роста заработной платы, а не за счет сокращения бюджетных средств, выделяемых на выполнение обязательств по социальной защите и социальному обеспечению. По поручению президента страны предусмотрено повышение заработной платы, что также увеличит социальные сборы, в итоге, потребует выделения из госбюджета относительно небольших средств для сбалансированности доходов и расходов ГФСЗ”,- подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin azaldılmasının səbəbi açıqlanıb

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