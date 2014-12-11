Обнародована причина приостановки эмиссии облигаций лизинговой компании в Азербайджане

"В связи с этим была приостановлена эмиссия облигаций ОАО "Vestmark Financial Leasing İnvestment Company" на сумму в размере 2 млн. манатов", - заявили в Госкомитете.
В "Vestmark Financial Leasing" подтвердили приостановку эмиссий и обещали решить проблему в течение 5-6 дней: "Информация о том, что облигации компании сняты с торговли Бакинской фондовой биржи, является ложной. Облигации не сняты с торговли, всего лишь приостановлена их эмиссия. После переговоров в Государственном комитете по ценным бумагам нам сообщили, что наш брокер должен был заключить агентский договор, чтобы выступать в качестве агента в Госкомитете. Это проблема будет разрешена в течение 5-6 дней".
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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