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Report Georgia

Обнародована численность действующих в Азербайджане карьеров 

Обнародована численность действующих в Азербайджане карьеров  "Деятельность 500 из них прекращена"
Финансы
25 августа 2020 г. 17:28
Обнародована численность действующих в Азербайджане карьеров 

"В Министерство экологии и природных ресурсов поступают многочисленные обращения по поводу карьеров”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

Он отметил, что три года назад в Азербайджане действовало более 800 карьеров:

"Деятельность 500 из них прекращена. В настоящее время численность карьеров сократилась до 300. Ущерб, нанесенный ими, составляет 30 млн манатов. 15 миллионов 600 тысяч манатов из суммы ущерба уже перечислены в Фонд охраны окружающей среды. Обращения по поводу тех из них, кто не уплатил положенную сумму, были направлены на рассмотрение в правоохранительные органы. Уже принято решение о выплате оставшейся суммы в обязательном порядке".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyət göstərən karxanaların sayı açıqlandı

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