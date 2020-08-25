Обнародована численность действующих в Азербайджане карьеров

"Деятельность 500 из них прекращена"

"В Министерство экологии и природных ресурсов поступают многочисленные обращения по поводу карьеров”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

Он отметил, что три года назад в Азербайджане действовало более 800 карьеров:

"Деятельность 500 из них прекращена. В настоящее время численность карьеров сократилась до 300. Ущерб, нанесенный ими, составляет 30 млн манатов. 15 миллионов 600 тысяч манатов из суммы ущерба уже перечислены в Фонд охраны окружающей среды. Обращения по поводу тех из них, кто не уплатил положенную сумму, были направлены на рассмотрение в правоохранительные органы. Уже принято решение о выплате оставшейся суммы в обязательном порядке".