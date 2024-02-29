Обнародован валютный состав внешнего госдолга Азербайджана

На 1 января этого года в валютном составе внешнего государственного долга Азербайджана на общую сумму 6 461,2 млн долларов США 87,9% пришлось на долю американского доллара.

На 1 января этого года в валютном составе внешнего государственного долга Азербайджана на общую сумму 6 461,2 млн долларов США 87,9% пришлось на долю американского доллара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Доля евро в составе долга составила 5,4%, японской иены - 2,9%, других валют - 0,5%, а СПЗ (специальные права заимствования Международного валютного фонда) - 3,3%.

По плавающей ставке привлечено 43,1% кредитов, по фиксированной - 56,9%.

В структуре внешнего госдолга 52,5% приходится на кредиты сроком до 5 лет, 40,3% - 5-10 лет, 7,2% - более 10 лет.