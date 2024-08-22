Обнародован валютный состав внешнего госдолга Азербайджана

На 1 июля этого года в валютном составе внешнего государственного долга Азербайджана на общую сумму 5 млрд 361,3 млн долларов США 86,8% пришлось на долю американского доллара.

На 1 июля этого года в валютном составе внешнего государственного долга Азербайджана на общую сумму 5 млрд 361,3 млн долларов США 86,8% пришлось на долю американского доллара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Доля евро в составе долга составила 6%, японской иены - 3%, других валют - 0,6%, а СПЗ (специальные права заимствования Международного валютного фонда) - 3,6%.

По плавающей ставке привлечено 48,4% кредитов, по фиксированной - 51,6%.

В структуре внешнего госдолга 42,1% приходится на кредиты сроком до 5 лет, 49,1% - 5-10 лет, 8,7% - более 10 лет.