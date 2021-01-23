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Обнародован прогноз валютных резервов ЦБА до 2025 года

Обнародован прогноз валютных резервов ЦБА до 2025 года За последний год валютные резервы ЦБА продемонстрировали рост на 1,8%
Финансы
23 января 2021 г. 15:08
Обнародован прогноз валютных резервов ЦБА до 2025 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что к концу 2021 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составят 6,243 миллиарда долларов США.

Это на 2% меньше прогноза прошлого года, сообщает Report со ссылкой на рейтинговое агентство.

Согласно отчету, к концу следующего года валютные резервы ЦБА составят 6,305 млрд долларов, а в 2023-2024 годах - 6,474 млрд долларов и 6,597 млрд долларов США соответственно.

Напомним, что на 1 января этого года официальные валютные резервы Центробанка составили 6 млрд 369,4 млн долларов. За последний год валютные резервы ЦБА продемонстрировали рост в размере 111,4 млн. долларов США или 1,8%.

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Версия на азербайджанском языке AMB-nin valyuta ehtiyatlarının 2025-ci ilədək olan proqnozu açıqlandı

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