Обнародован прогноз валютных резервов ЦБА до 2025 года

За последний год валютные резервы ЦБА продемонстрировали рост на 1,8%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что к концу 2021 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составят 6,243 миллиарда долларов США.

Это на 2% меньше прогноза прошлого года, сообщает Report со ссылкой на рейтинговое агентство.

Согласно отчету, к концу следующего года валютные резервы ЦБА составят 6,305 млрд долларов, а в 2023-2024 годах - 6,474 млрд долларов и 6,597 млрд долларов США соответственно.

Напомним, что на 1 января этого года официальные валютные резервы Центробанка составили 6 млрд 369,4 млн долларов. За последний год валютные резервы ЦБА продемонстрировали рост в размере 111,4 млн. долларов США или 1,8%.