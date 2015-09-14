​Обнародован прогноз по доходам и расходам госбюджета Азербайджана на будущий год

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2016 год доходы прогнозируются в объеме 25,2% от валового внутреннего продукта или 14,566 млрд. манатов, расходы - в объеме 28,2% от ВВП или 16,264 млрд. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на размещенные на официальном сайте министерства проекты государственного и сводного бюджета на 2016 год.

По информации министерства, по сравнению с соответствующими прогнозами на 2015 год доходы бюджета на будущий год сократились на 25,1%, расходы - на 22,9%.

Дефицит бюджета прогнозируется в объеме 1,698 млрд. манатов, что на 2,17% больше прогноза на 2015 год.

В госбюджете на следующий год заложены расходы на оборону в размере 1 837,8 млн. манатов, что на 3,3% больше прогноза на 2015 год.

Отметим, что хотя расходы на оборону на 2015 год прогнозировались в объеме 1 778,5 млн. манатов, к концу года ожидается исполнение прогноза в объеме 1 760 млн. манатов.

Наряду с этим, в государственном и сводном бюджете на 2016 год стоимость сырой нефти заложена на уровне 50 долларов/баррель, среднегодовой курс доллара США - на уровне 1,05 AZN/USD.

Отметим, что доходы сводного бюджета на 2016 год прогнозируются в объеме 16,720 млрд. манатов или на 19,3% меньше, чем в текущем году, расходы - в объеме 19,907 млрд. манатов или на 23,2% меньше по сравнению с текущим годом.

В будущем году по линии министерства налогов в госбюджет прогнозируются поступления на сумму 6 602 млн. манатов, что на 510 млн. манатов или 7,2% меньше по сравнению с 2015 годом. Из них 4 812 млн. манатов или 72,9% приходятся на долю ненефтяного сектора, 1 790 млн. манатов или 27,1% - нефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета прогнозируются поступления в объеме 1 590 млн. манатов или 10,9% госбюджета, что равно уровню 2015 года. Поступления Госкомитета в ненефтяном ВВП составят 3,8%.

Расходы на образование в бюджете на будущий год прогнозируются в объеме 1 713,5 млн. манатов, что на 0,1% больше прогноза на 2015 год. Расходы на науку сократились на 12,5% - до 131,7 млн. манатов, на здравоохранение - на 4,2% - до 744,9 млн. манатов, социальную защиту и соцобеспечение - на 7,1% - до 1 896,6 млн. манатов.

В проекте на будущий год на расширение социальной ипотеки Ипотечному фонду выделено 50 млн. манатов, что равно уровню 2015 года.