Обнародован процент годовой инфляции в районах Азербайджана

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в некоторых районах и городах Азербайджане в январе-июне 2017 года перевалило за 20%. В Хачмазском районе цены на потребительские товары и услуги подорожали на 26,2%, в Саатлинском районе – 24,6%, Лянкяране – 21,0%, Габалинском районе – 20,9%, Шемкирском, Дашкесанском районе – 20,5%, Имишлинском районе – 20,0%.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Наибольший годовой рост цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия произошел в Габалинском районе (31,5%), Хачмазском районе (34,0%), Агджебединском районе (31,0%), Имишлинском районе (35,2%), Саатлинском районе (32%).

По статистике, в июне среди районов и городов только в Шемахе зарегистрирована месячная инфляция (0,1%).

Отметим, что в январе-июне этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 13,9%, в том числе, продовольственные товары – 18,1% непродовольственные товары – 12,4%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,4%.

В июне этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с маем подешевели на 1,0%, в том числе продовольственные товары – 2,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги и непродовольственные товары выросли на 0,1%.