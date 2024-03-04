Обнародован объем страховых взносов, уплаченных банками Азербайджана в ФСВ

Страховые взносы, собранные Азербайджанским фондом страхования вкладов (ФСВ) от банков-участников, выросли с 49,754 млн манатов (2021 год) до 64,289 млн манатов (конец 2022 года).

Страховые взносы, собранные Азербайджанским фондом страхования вкладов (ФСВ) от банков-участников, выросли с 49,754 млн манатов (2021 год) до 64,289 млн манатов (конец 2022 года).

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ФСВ, за 2022 год страховые взносы выросли на 14,534 млн манатов, или на 29%.

На конец 2020 года этот показатель составил 33,288 млн манатов.

Отметим, что ФСВ был создан в 2007 году. Основная цель фонда - гарантия возврата вкладчикам банковских накоплений в случае банкротства банков и отзыва у них лицензии на прием вкладов.