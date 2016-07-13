​Обнародован объем внешнеторгового оборота Азербайджана за этот год

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ За январь-май 2016 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8 367,5 млн. долларов, в том числе, стоимостный объем экспорта – 5 036,1 млн. долларов, импорта – 3 331,4 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем внешнеторгового оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3 359,10 млн. долларов или 28,65%, экспорта – на 2 619,7 млн. долларов или 34,22%, импорта - 736,4 млн. долларов или 18,1%.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 1883,3 млн. долларов или 52,49% и составило 1704,7 млн. долларов.