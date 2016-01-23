​Обнародован объем инвестиций в финансовый и страховой сектор Азербайджана

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане сократился объем инвестиций в финансовый и страховой сектор.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в 2015 году на долю финансовой и страховой деятельности пришлось 19,8 млн. манатов или 0,1% средств из всех источников финансирования в основной капитал. Это на 0,1% меньше показателя за прошлый год.

Отметим, что в 2015 году инвестирование в основной капитал из всех финансовых источников на развитие экономических и социальных сфер составило 15 957 млн. манатов. Из них на строительство производственных объектов потрачено 9 880,6 млн. манатов или 61,9%, объектов сферы услуг - 5 046,7 млн. манатов или 31,6%, жилых домов общей площадью 1 927,2 тыс. кв. м. - 1 029,7 млн. манатов или 6,5%. На долю государственного сектора пришлось 34,7 %, негосударственного сектора - 65,3% общего объема инвестиций. На долю внутренних источников пришлось 56% средств из всех источников финансирования в основной капитал.